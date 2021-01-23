В Нижнем Тагиле около пятисот человек вышли на «прогулку» при –33 градусах мороза (ВИДЕО, ФОТО)

В Нижнем Тагиле только что закончилась массовая «прогулка» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным АН «Между строк», на шествие вышли порядка 500 человек. Известно о нескольких задержаниях.

Гуляющие собрались в 14 часов возле ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. Там полицейские задержали нескольких человек с плакатами. До этого правоохранители предупредили их о нарушении закона, объяснив разницу между разрежённым одиночным пикетированием и несанкционированной акцией протеста.

«Трёх человек уже задержали, они стояли с плакатами. На лестнице к ним подошли, потребовали сначала убрать плакаты, но они не согласились и их отвели в полицейский ПАЗ», — передаёт журналист АН «Между строк» с места события.

Но в целом стоит отметить, что тагильская полиция сегодня была максимально корректной, сотрудники спокойно сопровождали гуляющих весь путь, тактично общались во время проверки документов и перед задержаниями долго предупреждали об ответственности.

Собравшиеся тагильчане разных возрастов кричали о свободе политзаключённым, о Навальном, Путине, о коррупции, ворах и диктатуре. После гуляющие двинулись к администрации Нижнего Тагила. У драмтеатра нескольких молодых людей полиция хотела задержать, но за них заступилась толпа.

«Тут несколько человек ходят, которые одеты в обычную одежду. Они фотографируют людей с плакатами, а потом этих людей забирают [полицейские]», — рассказали участники акции, добавив, что при попытке задержания у них плакатов уже не было.

Уже после тагильчане прошли по проспекту Строителей, дошли до железнодорожного вокзала и пошли обратно по проспекту Ленина. Возвращаясь к «Александровскому пассажу», полицейские и гуляющие были уже одним целым и шли вперемешку. Всем было холодно. Сегодня в Нижнем Тагиле температура воздуха опустилась до –33 градусов. Дойдя до ТЦ, оставшиеся любители прогулок разошлись по домам.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.