Министерство общественной безопасности сообщило о 14 задержанных на «прогулке» в Екатеринбурге

Во время протестных акций в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 14 человек. Такие данные предоставили в Министерстве общественной безопасности региона изданию РИА Новости.

По данным ведомства, на несанкционированный митинг 23 января пришло около 3 тысяч человек, по оценке штаба оппозиционера — около 10 тысяч. Акция началась в 14:00 на берегу городского пруда, затем её участники пошли вдоль набережной до улицы 8 Марта и повернули к площади у Драмтеатра.

Первый час шествия прошёл мирно, однако после полицейские задержали нескольких человек с плакатами, среди которых был и уличный художник Тимофей Радя. Тогда, как сообщает портал 66.ru, трое мужчин-активистов начали бросаться на полицейских и пинать их. Одного из них повалили на землю. В этот момент на помощь пришли бойцы ОМОНа.

Силовики приступили к жёсткому задержанию, выстроились со щитами и начали вытеснять протестующих из сквера. По информации местных СМИ, некоторые из активистов начали использовать дымовые шашки и петарды.

«Полицию тоже провоцировала та сторона, и шашки были сброшены в стороны полицейских. Это плохо, понимаете? Надо уж если идти, то брать ответственность всем организаторам. Вот это плохо. Поэтому сейчас, да, я считаю, что полиция должна больше объяснять людям, что происходит, и говорить, почему они должны покинуть эту территорию», — цитирует уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову Znak.com.

В результате вытеснения участники шествия оказались прямо на льду реки Исеть.

«В конце была маленькая ложка дёгтя из-за провокаций. Если бы [полицейские] не стали выдёргивать [уличного художника Тимофея] Радю… Самое главное, в этом не было смысла, уже почти половина людей разошлись, не было в этом никакого смысла. Это задержание и спровоцировало кучу агрессивной молодёжи. Мы пытались всех успокоить, потому что этого не нужно, нам нужны повторяющиеся протесты, скорее всего, нам надо будет выходить на следующей неделе, мы ближе к делу объявим об этом», — сказал E1.ru начальник штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

По данным изданий, почти всех задержанных уже отпустили из отделов полиции. Как сообщает «ОВД-Инфо», всего в стране около 1600 задержанных.

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