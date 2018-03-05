В Ростове-на-Дону отменили занятия во всех школах после звонка о бомбе

В Ростове-на-Дону отменены занятия во всех школах из-за звонка о якобы заложенной бомбе, со ссылкой на главу городского управления образования Викторию Чернышову пишет местный портал 161.ru.

«Утром в полицию поступило сообщение о минировании одной из школ, началась проверка всех образовательных учреждений Ростова. Мы отменили занятия в первой смене. Как только завершатся оперативные мероприятия, учебный процесс будет восстановлен. Надеемся, это случится в ближайшие часы», — заявила Чернышова.

В мэрии заметили, что звонивший не указал, какие конкретно школы заминированы, поэтому было решено проверить все учреждения. Сообщается также, что звонивший потребовал «приготовить деньги».

Напомним, осенью 2017 года в городах России прошла волна массовых эвакуаций после звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. В полной мере досталось и Екатеринбургу. По всей стране эвакуировали в общей сложности 2,5 миллиона человек. О задержании подозреваемых в совершении этих звонков ничего не сообщалось.