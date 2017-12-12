В России появятся новые знаки дорожного движения

В России введут несколько десятков новых дорожных знаков, среди которых «Запрет въезда на перекрёсток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход» и «Глухие пешеходы», пишут «Известия».

По данным издания, знаки будут установлены в рамках вступившего в силу предварительного национального стандарта, который будет действовать до 1 ноября 2020 года. Затем на его основе будет разработан национальный стандарт.

Знак «Глухие пешеходы» будут устанавливать в местах, где возможно появление людей с нарушениями слуха. Знак «Въезд на перекрёсток в случае затора запрещён» будут использовать, чтобы привлечь внимание водителей к «вафельной разметке», на которую нельзя выезжать, если впереди видна пробка. На светофорах в районах с умеренным потоком пешеходов поставят знаки «Уступи всем, и можно направо», разрешающие правый поворот на красный сигнал светофора.

Помимо этого, появятся знаки «Диагональный пешеходный переход» и «Выделенная трамвайная полоса». Планируется также установить знаки направления движения по полосам. Стрелки на них покажут водителям, с какой полосы можно поворачивать направо или налево.

Также появятся знаки «Начало полосы», «Конец полосы» и «Перестроение на параллельную проезжую часть». На улицах будут установлены «месяцы» — таблицы, указывающие на период действия сезонных обозначений.