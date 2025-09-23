В России могут резко подорожать вафли и печенье

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий и других продуктов питания в России «КДВ Групп» («Яшкино», O’Zera, Babyfox ) сообщила ритейлерам, что поднимает цены на свою продукцию в связи с ростом затрат, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании.

В «КДВ Групп» не уточнили, на сколько поднимут отпускные цены для сетей. За январь–август отпускная стоимость продукции холдинга выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дальнейшее изменение цен, по словам представителя «КДВ Групп», будет зависеть от внешних факторов.

Больше всего (на 48,1%) выросли затраты на производство вафельного жира, который изготавливается на основе пальмового и кокосового масла и используется при производстве печенья и вафель.

По данным опрошенных изданием экспертов, средняя стоимость кондитерских жиров и пальмового масла в России выросла на 20–22% в рублёвом и на 27,8% в долларовом эквиваленте, кокосовое масло подорожало на 41,7% и 50% соответственно.

Напомним, что в середине июля средняя оптовая цена на мясо курицы в РФ достигла 185 рублей за кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня. Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), используемого в колбасных изделиях.

К началу июля в выросли оптовые цены на свинину на 12–30% в зависимости от части туши. К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 рублей за 1 кг, что больше на 30% в сравнении с прошлогодними показателями. Окорок подорожал на 19%, до 292 рублей за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 рублей за 1 кг.