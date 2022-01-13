В России добровольная вакцинация подростков начнётся на следующей неделе

В России добровольная вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет может начаться на следующей неделе. Сообщение об этом опубликовано в Twitter российской вакцины «Спутник» со ссылкой на слова директора НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Ожидается, что новая вакцина станет ценным дополнением к имеющейся как на российском, так и на мировом рынке.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что вакцина «Спутник М» для подростков эффективна и даёт хорошее образование антител, но трудно сказать, насколько она сможет остановить распространение «омикрона» среди детей.

«Насколько вакцина сможет остановить распространение инфекции среди детей и передачу инфекции взрослым, на этот вопрос ответить трудно, поскольку она испытывалась на штамме "дельта", на "омикроне" таких данных нет», — сказал Альтштейн.

В ноябре Минздрав России зарегистрировал «Спутник М» в качестве вакцины для подростков. Стоит отметить, что дети с 12 до 15 лет вакцинируются только с письменного согласия родителей, а те, кто старше 15 лет, смогут сами принять решение.

Ранее сообщалось, что вакцинация подростков начнётся в феврале. В школах Нижнего Тагила уже агрессивно пропагандируют вакцинацию от COVID-19. Замгубернатора Павел Креков на это ответил, что никаких рекомендаций по этому поводу не было. Евгений Куйвашев сегодня, 13 января, на пресс-конференции подтвердил, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной.