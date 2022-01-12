В Свердловской области вакцинировать школьников начнут в феврале

В Свердловской области вакцинировать подростков начнут в течение ближайшего месяца. Об этом рассказал на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков. Также замгубернатора рассказал о том, что область вышла на плато, но находится в ожидании нового штамма «омикрон». Поэтому решение об отмене QR-кодов будет принято в ближайшие дни, когда станет видна тенденция распространения заболеваемости.

Также Крекову был задан вопрос о родителях тагильских школьников, которым уже выдают бланки «согласия» на прививки от COVID-19.

«Мы никаких рекомендаций по этому поводу не давали, поэтому информацию мы здесь никакую не собираем, но при этом я совершенно спокойно и с пониманием отношусь к решению руководителей, которые задают, естественно, вопросы: какой объём вакцины понадобится, сколько медицинских работников ставить на эту самую вакцинацию», — пояснил заместитель губернатора.

Чиновник отметил, что не видит в этом ничего противозаконного, потому что, когда поступит вакцина, не нужно будет тратить время на то, чтобы выяснить, кто согласен на прививку, а кто нет.

Кроме того, Павел Креков сказал, что достичь коллективного иммунитета у 80% жителей региона возможно только в том случае, когда вакцинация начнётся среди подростков младше 18 лет. На данный момент в области привито 65% населения.