«Если не привьётесь, то никуда не поступите». В школах Нижнего Тагила началась агрессивная пропаганда вакцинации от COVID-19

В соцсетях идёт активное обсуждение информации о выдаче бланков согласий на вакцинацию тагильских школьников от COVID-19. Некоторые СМИ уже успели её опровергнуть, поскольку руководство Детской городской больницы не подтвердило раздачу бланков.

В первый учебный день после новогодних каникул в социальных сетях появились фотографии опросников для родителей школьников, в которых они либо соглашаются, либо отказываются от вакцинации своих детей против коронавируса. Фотографии выложили родители учеников школы № 1 им. Крупской. Журналист АН «Между строк» пообщался с одной из мам, которая пояснила, что с детьми действительно провели беседу медицинские работники и выдали бланки согласия. О том, что скоро нужно будет принимать решение, вакцинировать ребёнка или нет, родителей предупредила классный руководитель в общем чате в мессенджере.

«Они не настаивали на согласии, но единственное, что сказали детям: если вы не привьётесь, то никуда не поступите. Без прививки вас не возьмут в учебные заведения. Меня это возмутило больше всего. И я написала отказ, потому что мой ребёнок — аллергик», — рассказала АН «Между строк» мама девятиклассницы школы № 23.

Из-за ремонта здания учащихся школы № 23 перевели в школу № 1 на Вые, где детям и выдали бланки для заполнения.

Фото: паблик «Тагил за перемены» Фото: паблик «Тагил за перемены»

Накануне руководство детской городской больницы опровергло информацию о бланках и уточнило, что самой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для школьников в Нижний Тагил не поступало.

«Вакцинация ещё не началась, так как вакцина ещё не поступала в город. Ни про какую вакцинацию никто пока информации не давал», — заявил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов ИА «Все новости».

Также медики пояснили, что в этом году родителям тагильских школьников выдавали только стандартный бланк согласия на проведение профилактических прививок. Для того чтобы поставить прививку от COVID-19, родителям выдадут отдельный бланк добровольного информированного согласия.

В школе № 1 также не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

«Я не буду отвечать за действия врачей. Организацией прививочной кампании занимается Детская городская больница, поэтому достоверную информацию может дать только её руководство», — ответила АН «Между строк» директор школы № 1 Татьяна Мамонова.

При этом отметим, что на недавнем брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков заявил, что прививать подростков в Нижнем Тагиле начнут в течение ближайшего месяца, как только поступят соответствующие распоряжения из Москвы и вакцина.