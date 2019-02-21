В рамках уникального проекта паллиативной помощи фонда «Живи, малыш» в Нижнем Тагиле пройдёт двухдневный семинар

На следующей неделе в Нижнем Тагиле в рамках уникального для города проекта паллиативной помощи фонда «Живи, малыш» – школы «Мы вместе» – пройдёт двухдневный семинар. 25 и 26 занятия будут посвящены экспертно-методической поддержке специалистов учреждений здравоохранения, соцзащиты и НКО, занимающихся в городе паллиативной помощью (когда излечение уже невозможно). Семинары проведут руководители благотворительного фонда «Детский паллиатив», международные эксперты по паллиативной помощи детям Карина Вартанова и Наталья Савва.

«Мероприятие пройдёт в отеле “Демидов Плаза”. С 9:40 начнётся регистрация участников. Обсудим паллиативную помощь детям: цифры, подходы, модели. Поговорим про организацию респираторной поддержки и особенности ухода за детьми с гастростомой, возрастные особенности восприятия и оценки боли», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе БФ «Живи, малыш».

Напомним, уникальный для Нижнего Тагила проект паллиативной помощи фонда «Живи, малыш» реализуется при финансовой поддержке ЕВРАЗа. Размер благотворительной помощи составил 493 тысячи рублей. Каждый месяц на протяжении всего 2019 года в школе будут проходить по два занятия — одно для специалистов, оказывающих паллиативную помощь, одно для родителей. Планируется участие не менее 40 родителей и не менее 20 специалистов организаций социального обслуживания, здравоохранения и образования города Нижнего Тагила, с привлечением лекторов со всей страны.

«Живи, малыш» — единственный в Нижнем Тагиле благотворительный фонд, который оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям. С июня 2018 года фонд организует занятия в Школе для родителей, воспитывающих детей с паллиативными состояниями «Мы вместе». Идея её создания принадлежит медикам отделения паллиативной помощи при ДГБ. Этот образовательный проект включает в себя два направления — подготовку специалистов и практические курсы ухода за паллиативными больными для родственников.