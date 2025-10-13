В пригороде Нижнего Тагила собака покусала девятилетнюю девочку. На хозяина пса завели уголовное дело

Летом 2025 года на территории садоводческого товарищества в Пригородном районе собака напала на девятилетнюю девочку и серьёзно её покусала. По данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По версии следствия, собака, которая укусила девочку, содержалась хозяином — одним из местных жителей — с нарушением требований действующего законодательства. Животное самостоятельно покинуло хозяйский участок и свободно передвигалось по территории садоводческого товарищества, чем создавало опасность для других жителей. Нападение на девочку произошло из-за внезапной вспышки агрессии у собаки», — сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.