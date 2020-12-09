В Нижнем Тагиле задержали банду лжегазовиков, грабивших пенсионеров в Курганской области

Сотрудниками полиции Курганской области задержаны трое жителей Нижнего Тагила, подозреваемых в кражах денежных средств у пенсионеров. Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале января этого года в полицию Шадринска и Катайска в один день обратились трое граждан пожилого возраста, у которых в общей сложности из квартир было похищено 100 тысяч рублей.

«Во всех случаях преступники действовали по одной и той же схеме. Девушка, отвлекая хозяина квартиры, уводила его на кухню якобы для проверки газового оборудования, а двое молодых людей в это время похищали все имевшиеся в доме наличные денежные средства», — пояснили в Курганском полицейском главке МВД.

Отрабатывая версию о том, что это могли сделать «гастролёры», полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили транспорт, на котором передвигались злоумышленники.

«Проведёнными техническими мероприятиями личности всех троих подозреваемых были установлены. Лжегазовиками оказались жители Нижнего Тагила Свердловской области, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления. Во взаимодействии с коллегами из Свердловской области фигуранты уголовного дела задержаны по месту жительства. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде», — говорят в полиции.

Установлено также, что аналогичные кражи совершались ими и на территории Свердловской области.