В Нижнем Тагиле введён режим повышенной готовности. С 20 марта дети не ходят в школу, секции и кружки

На сайте администрации Нижнего Тагила опубликовано постановление «О введении на территории муниципального образования город Нижний Тагил режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».

Ключевые моменты:

— отменить на территории города Нижний Тагил проведение публичных, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек с 19 марта 2020 года и до особого распоряжения;

— обеспечить организацию во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях каникул с 20 марта по 29 марта 2020 года включительно;

— обеспечить организацию образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях по дистанционной форме обучения с 30 марта 2020 года до особого распоряжения;

— обеспечить с 20 марта 2020 года меры по ограничению допуска детей муниципальные учреждения дополнительного образования с приостановлением образовательного процесса, с соблюдением прав детей и работников подведомственных муниципальных учреждений;

— принять меры по отмене весенней смены отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных учреждениях физической культуры и спорта с соблюдением прав детей и работников подведомственных муниципальных учреждений;

— ограничить с 20 марта 2020 года до особого распоряжения допуск лиц в муниципальные учреждения физической культуры, спорта и молодёжной политики с соблюдением прав граждан, получающих услуги в подведомственных муниципальных учреждениях, а также их работников;

— ограничить допуск спортсменов (занимающихся) в спортивные школы (спортивные школы олимпийского резерва и спортивно-адаптивную школу), с приостановлением тренировочного процесса с 20 марта 2020 года до особого распоряжения;

— обеспечить организацию образовательной деятельности в детских школах искусств по дистанционной форме обучения;

— не осуществлять занятия с детьми в любительских объединениях культурно-досуговых учреждений;

— не осуществлять показ для зрителей спектаклей, концертных программ, праздничных мероприятий в театрально-зрелищных, культурно-досуговых учреждениях культуры;

— не осуществлять обслуживание посетителей в научно-просветительских учреждениях культуры (музеи, библиотеки).