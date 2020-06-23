В Нижнем Тагиле вор-рецидивист ограбил продуктовый магазин, а на украденные деньги купил алкоголь и арбуз

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж» в отношении 37-летнего местного жителя. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина совершил открытое хищение денег из кассового аппарата в продуктовом магазине по улице Горошникова, 80. Общая сумма ущерба составила порядка 3 тысяч рублей.

Выехавшие на место преступления сыщики установили картину преступления по записям с камер наблюдения. Неизвестный мужчина заходит в магазин, дерзко отталкивает в сторону продавца, резко вырывает денежный ящик из кассы, забирает купюры и скрывается.

«Давая объяснения полицейским, 39-летняя потерпевшая сотрудница продуктового магазина пояснила, что сначала приняла злоумышленника за сотрудника торговой компании, доставляющего в магазин продукты, так как он смело зашёл за прилавок. Поскольку мужчина говорил неразборчиво, женщина подошла поближе и почувствовала сильный запах алкоголя. Заявительница поняла, что это не сотрудник торговой компании, и потребовала удалиться из помещения, но он начал хватать её за одежду, оттолкнул, забрал имеющиеся в кассе купюры и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

Получив ориентировку на подозреваемого, полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось в течение нескольких часов установить и задержать мужчину, причастного к совершению данного преступления. Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступления имущественного характера. В настоящее время состоит под административным надзором. В последнее время задержанный подрабатывал монтажником. Мужчина свою вину признал и объяснил, что на преступление его толкнуло алкогольное опьянение. Похищенные денежные средства он успел потратить на личные нужды, купив продукты, сигареты и алкоголь.