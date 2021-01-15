В Нижнем Тагиле в сильные морозы трамваи будут ездить круглосуточно 

Из-за суровых морозов, которые держались в Нижнем Тагиле всю неделю, муниципальный трамвайный парк работал в аварийном режиме. Сегодня в мэрии состоялось рабочее совещание, на котором специалисты и чиновники обсудили варианты решения проблемы.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов рассказал, что 12 и 13 января предприятие провело ремонтные работы на трансформаторе одной из тяговых подстанций и заменило выгоревшие кабели на отдельных участках трамвайной сети. По его словам, главной причиной задержки трамваев в мороз стал юз, «когда идёт пробуксовка колёс и вагон не может тронуться с места». Эту проблему можно решить бесперебойным движением вагонов по всем маршрутам 24 часа в сутки.

Мэр Владислав Пинаев дал несколько поручений своему заму по городскому хозяйству и строительству Егору Копысову и директору «Тагильского трамвая» Игорю Темнову, которые должны исключить перебои в работе городского транспорта.

«Меры не ограничатся приобретением резервного оборудования и частичной заменой трамвайной электросети. Определённая работа будет проведена с персоналом, чтобы они не допускали скопления шлифующих на месте трамваев на коротком отрезке пути и на этом участке не создавалась пиковая нагрузка, результатом которой может стать выход из строя всей сети. Также договорились, что при температуре ниже минус 27 градусов будем выпускать трамваи на линию круглосуточно. В ночные часы часть вагонов будут курсировать по маршрутам, чтобы не допустить заноса трамвайных путей и поддерживать их в работоспособном состоянии, обеспечивая достаточное сцепление рельсов с колёсами электротранспорта», — отметил глава города.