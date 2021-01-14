В Нижнем Тагиле третий день наблюдается трамвайный коллапс

Третий день трамвайный парк Нижнего Тагила работает в аварийном режиме. Сегодня утром на Вагонке встали вагоны из-за вышедшего из строя кабеля на Ленинградском проспекте. Движение удалось возобновить только спустя два с половиной часа, переключившись на резервный кабель. Об этом «Телекону» рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Также он добавил, что из-за погодных условий трамвай № 10 курсировал сегодня по укороченному маршруту, а движение по маршрутам № 2, 4 и 8 было приостановлено. С утра с нарушением графика вышли трамваи № 3 и 12. Нормализовалось движение только с 14 часов.

Для очистки рельсов от плёнки, которая появляется при таких морозах, трамвайщики попросили помощи у «Тагилдорстроя», дорожники почистили пути от перекрёстка Мира — Циолковского до трамвайного кольца на Металлургов.