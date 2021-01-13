«Тагильский трамвай» не выдержал морозов

Трамвайная инфраструктура Нижнего Тагила в очередной раз подвела горожан. Напомним, накануне из-за аварии на одной из подстанций на весь день было парализовано трамвайное движение в центре города и на ГГМ. Сегодня утром ситуация повторилась, но уже на Вагонке. Тагильчане в соцсетях жалуются, что из-за сбоя в работе трамвайного парка им пришлось долго стоять на остановке. По информации пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, сегодня из-за низкой температуры в районе Коксохима произошёл обрыв контактной сети.

«В начале зимнего сезона МУП “Тагильский трамвай” была проведена полная ревизия подвижного состава и сетей, однако неблагоприятные погодные условия повлияли на работу городского электротранспорта. В 11 часов утра из-за низкой температуры произошёл обрыв контактной сети в районе Коксохима. Движение транспорта остановилось на 20 минут, за это время было произведено переключение, движение оперативно восстановлено. В данный момент ограничено количество единиц подвижного состава на 3-м маршруте из-за повреждения кабеля, в течение 2 часов неисправность будет устранена. Уточнить расписание (в том числе в случае задержек и сбоев в движении) можно по телефону: (3435) 37-91-66 или на сайте tagiltram.ru», — поясняют в мэрии.

Также за расположением вагонов можно следить через мобильное приложение «Тагилтрам».