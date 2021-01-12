Тагильские трамвайщики обещают восстановить движение вагонов в центре города и на ГГМ до конца рабочего дня

Замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов заявил, что работа трамваев в центре города и на ГГМ будет восстановлена сегодня вечером.

«На подстанции на улице Челюскинцев уже проводится переключение на новый трансформатор. Напряжение на линию, ведущую в микрорайон ГГМ, пущено, вопрос начала движения по ней — дело нескольких минут, — отметил Егор Копысов. — Остаётся без напряжения участок возле подстанции на проспекте Мира, где проходит маршрут № 3. В течение двух часов замена сгоревших кабелей здесь должна быть завершена, после чего движение электротранспорта восстановим в полном объёме».

Напомним, сегодня утром движение трамваев на трёх городских маршрутах — № 3, 12, 15 — было остановлено по причине выхода из строя трансформатора на подстанции на улице Челюскинцев. Работникам МУП «Тагильский трамвай» удалось частично восстановить работу трамваев по изменённым маршрутам.