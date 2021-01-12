Тагильские трамвайщики обещают восстановить движение вагонов в центре города и на ГГМ до конца рабочего дня

Замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов заявил, что работа трамваев в центре города и на ГГМ будет восстановлена сегодня вечером.
«На подстанции на улице Челюскинцев уже проводится переключение на новый трансформатор. Напряжение на линию, ведущую в микрорайон ГГМ, пущено, вопрос начала движения по ней — дело нескольких минут, — отметил Егор Копысов. — Остаётся без напряжения участок возле подстанции на проспекте Мира, где проходит маршрут № 3. В течение двух часов замена сгоревших кабелей здесь должна быть завершена, после чего движение электротранспорта восстановим в полном объёме».
Напомним, сегодня утром движение трамваев на трёх городских маршрутах — № 3, 12, 15 — было остановлено по причине выхода из строя трансформатора на подстанции на улице Челюскинцев. Работникам МУП «Тагильский трамвай» удалось частично восстановить работу трамваев по изменённым маршрутам.
«У нас впервые произошла такая ситуация. После выхода из строя трансформатора при перераспределении нагрузки, предположительно, из-за изношенности сети и низкой температуры воздуха были повреждены кабели в районе подстанции на проспекте Мира, — рассказал директор МУП “Тагильский трамвай” Игорь Темнов. — В максимально сжатые сроки было организовано движение электротранспорта через Приречный микрорайон и улицу Быкова. Трамваи на Тагилстрой и в Дзержинский район ходили согласно расписанию».