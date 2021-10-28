В Нижнем Тагиле в парке «Народный» окончательно установили памятник Петру и Февронии

Сегодня, 28 октября, в парке «Народный» появился новый памятник «Святым благоверным Петру и Февронии Муромским». Скульптурная композиция должна была появиться в парке ещё летом ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, но к назначенному сроку не успели отлить фигуры.

Автором скульптуры является ростовский художник Константин Чернявский. Тагильские Пётр и Феврония — не первая скульптурная композиция святых, выполненная этим художником. Похожий памятник был установлен в 2014 году в Сергиевом Посаде.

Инициатором проекта в Нижнем Тагиле стал бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, ныне — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Монумент выполнен из бронзы, его высота составляет 2,6 м, а весит памятник 1,2 тонны. Средства на реализацию были выделены госкорпорацией «Ростех» и Фондом святой Екатерины.

«Мы живём в непростое время, когда базовые моральные и нравственные ценности все чаще подвергаются нападкам и критике. Этот памятник призван напоминать о важности семьи. Надеюсь, что он станет местом, где молодые люди будут давать друг другу клятву любви и верности. И уже завтра, возможно, первые молодожёны придут в парк “Народный”», — сказал Владислав Пинаев, пришедший на церемонию открытия со своей супругой Еленой.

Нижний Тагил стал 35 населённым пунктом в стране, где появился памятник этим святым в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Установка памятников благоверным Петру и Февронии продолжается с 2008 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.