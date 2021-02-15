Мэрия Нижнего Тагила после многолетних судебных разбирательств снесла последний дом в парке «Народный» 

По распоряжению мэрии Нижнего Тагила в парке «Народный» снесли последний жилой дом. Как рассказал АН «Между строк» владелец участка Александр Пименов, администрация через суд выкупила землю и дом за 3 млн рублей. Хозяева с решением суда не согласны.

«Я очень недоволен решением суда. Мы сейчас понимаем, что наше место какой-нибудь предприниматель выкупит за хорошие деньги, построит кафе и будет качать деньги», — выразил недовольство Александр.

По словам Александра Пименова, администрация наложила на землю обременение. В документах, поданных мэрией в суд, на месте дома должна быть электроподстанция. Из-за этого Пименовы не смогли перевести недвижимость в коммерческое пользование.

«Суд постановил выплатить не ту сумму, которую мы ожидали. Мы хотели адекватную цену в пределах 9 млн рублей. Продолжаем дальше обжаловать», — сообщил хозяин земли.

Дом и прилегающий к нему земельный участок площадью 18 соток уже несколько лет являются предметами судебных разбирательств между администрацией города и семьёй Пименовых. На момент строительства первой очереди парка Пименовы оказались единственными собственниками, с кем мэрия Сергея Носова не смогла сойтись в цене. Изначально чиновники предлагали им выкупить дом и землю за 5 млн рублей, но те отказались. Тогда сын главы семейства Александр Пименов выставил на продажу имущество за 30 млн рублей, но в марте 2019 года снизил цену до 15 млн.