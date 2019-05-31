В Нижнем Тагиле скандально известный ресторатор открыл незаконную торговлю в парке «Народный»

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев дал задание подчинённым решить вопрос с незаконной предпринимательской деятельностью в парке «Народный». Речь шла о передвижном киоске по продаже фаст-фуда, который появился в середине этой недели возле «дома-призрака» по адресу Ветеринарная, 23. По словам начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмилы Абдулкадыровой, собственником торговой точки является Назим Аббасов, известный тагильский ресторатор, учредитель ООО «Империя».

«Мы накануне уже общались с этим предпринимателем. У него заключён договор аренды с собственником земельного участка. Но, возможно, бизнесмен ввёл хозяина в заблуждение, потому что по закону земля предназначена только для индивидуального жилищного строительства и торговать на ней нельзя, хотя у предпринимателя есть разрешающие документы от Роспотребнадзора», — пояснила чиновница.

Сегодня сотрудники администрации Ленинского района Нижнего Тагила составили административный протокол на продавца торговой точки по статье 10 закона Свердловской области «Торговля в не отведённых для этого местах». Нарушителю грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

«Организована торговля на земельном участке, находящемся в ведении муниципалитета, — рассказал АН "Между строк" глава района Геннадий Мальцев. — В схеме нестационарных объектов, которые утверждает администрация, этой торговой точки нет, следовательно, осуществлять торговлю на этом месте нельзя. Мы эту работу будем продолжать, если факты нарушений будут фиксироваться и далее. Насколько мне известно, специалисты управления архитектуры и градостроительства провели свою проверку по земельному контролю, которая установила, что данный участок принадлежит муниципалитету. Это административное правонарушение направлено в Росреестр. А он уже должен привлечь к ответственности лицо, которое организовало эту торговлю и незаконно заняло этот земельный участок. Ну а дальше будем смотреть по ситуации. Всегда рассчитываем на вменяемую реакцию предпринимателей. Если она не последует, то законные способы позволяют нам на них воздействовать. Решение по данному вопросу будет принято на административной комиссии в июне».

Дом и прилегающий к нему земельный участок площадью 18 соток уже несколько лет является предметом судебных разбирательств между администрацией города и семьёй Пименовых. Изначально чиновники предложили собственникам выкупить его за 5 млн рублей, но те отказались. Тогда сын главы семейства Александр Пименов выставил на продажу имущество за 30 миллионов рублей, но в марте 2019 года снизил цену до 15 миллионов.

Сам Александр считает, что данный участок возле дома находится в собственности у его семьи, но договор с предпринимателем заключал непосредственно его отец.

«Папа уже старенький, я не знаю, как у него с арендатором диалог состоялся. Но я вижу, что предприниматель облагородил прилегающую территорию возле дома, которая принадлежит нам», — говорит Александр.

Напомним, ранее к заведениям общепита, принадлежащим Назиму Аббасову, у надзорных ведомств неоднократно возникали претензии. От громкой музыки до массового отравления. Оно произошло в конце 2010 года в развлекательном центре «Империя». Прокуратура совместно с Роспотребнадзором инициировала проверку заведения, в ходе которой обнаружились многочисленные нарушения.