В парке «Народный» установили памятник Петру и Февронии

Скульптурную композицию «Святые Благоверные Пётр и Феврония Муромские» установили сегодня, 13 октября, в парке «Народный» Нижнего Тагила. Скульптурная композиция размещена на месте снесённого после многолетних судебных разбирательств в феврале 2021 года частного дома.

Монтаж скульптуры строители начали сегодня утром. Вокруг Петра и Февронии установили скамейки и урны. Площадку возле постамента выложили плиткой и выделили место для клумб. Торжественное открытие памятника запланировано на 28 октября, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

Инициатором проекта стал бывший епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, ныне — митрополит Екатеринбургский и Верхотурский. Средства на изготовление и установку скульптуры пожертвовали благотворители и неравнодушные тагильчане.

Первоначально скульптурную композицию планировали установить ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, но к этому времени скульпторы не успели отлить фигуры. Затем мэрия перенесла установку новой достопримечательности на сентябрь, но и тогда что-то пошло не так.

В Нижнем Тагиле уже есть один памятник святым покровителям семьи и брака. Он находится на горе Шихан, его изготовили тагильские художники Александр Иванов, Андрей Барахвостов и Андрей Мартынов.

После того как в мэрии рассказали о планах установить ещё один памятник Петру и Февронии в «Народном», многие тагильчане писали в соцсетях, что место выбрано неудачно. В детском парке рядом с игровыми площадками фигуры святых будут смотреться странно, считают некоторые горожане.

UPD: Как уточнили в пресс-службе мэрии, сегодня строители лишь «примерили» памятник к постаменту, после чего его увезли. Скульптурная композиция ещё нуждается в доработках. Открытие памятника запланировано на 28 октября.