«У нас немножко не получилось». Установку памятника Петру и Февронии в парке «Народный» перенесли на сентябрь

Установку памятника святым Петру и Февронии в парке «Народный» перенесли на сентябрь. Открытие скульптурной композиции должно было состояться в День семьи, любви и верности — 8 июля, но к этому времени работа не была закончена.

«У нас немножко не получилось в "Народном" установить памятник Петру и Февронии. Мероприятие переносится на сентябрь. В Москве не успевают отлить основной памятник», — рассказал телекомпании «Тагил-ТВ» мэр Владислав Пинаев.

Памятник будет установлен на месте снесённого частного дома. Сейчас в парке для него подготовлена площадка, сделаны дорожки вокруг постамента и выделено место для клумб.