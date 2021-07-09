«У нас немножко не получилось». Установку памятника Петру и Февронии в парке «Народный» перенесли на сентябрь

09.07.2021 16:31
Установку памятника святым Петру и Февронии в парке «Народный» перенесли на сентябрь. Открытие скульптурной композиции должно было состояться в День семьи, любви и верности — 8 июля, но к этому времени работа не была закончена.
«У нас немножко не получилось в "Народном" установить памятник Петру и Февронии. Мероприятие переносится на сентябрь. В Москве не успевают отлить основной памятник», — рассказал телекомпании «Тагил-ТВ» мэр Владислав Пинаев.
Памятник будет установлен на месте снесённого частного дома. Сейчас в парке для него подготовлена площадка, сделаны дорожки вокруг постамента и выделено место для клумб.
- Фигуры православных святых Петра и Февронии установлены во многих городах России по общенациональной программе «В кругу семьи». В соцсетях тагильчане пишут, что место для композиции выбрано не совсем удачно — в детском парке рядом с игровыми площадками фигуры святых будут смотреться странно, считают некоторые горожане.
- Последний жилой дом в парке «Народный» после многолетних судебных разбирательств снесли в феврале 2021 года. Администрация города через суд выкупила землю и дом за 3 млн рублей, тогда как собственники просили 9 млн.