В Нижнем Тагиле в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребёнок

Накануне утром возле дома № 10 по улице Орджоникидзе 23-летнетний мужчина на LADA Priora сбил 12-летнюю школьницу. Как уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, подросток перебегал проезжую часть в неположенном месте.

«На момент происшествия ребёнок направлялся в школу. Девочка шла не по безопасному маршруту "Дом — школа — дом" и нарушала ПДД, так как опаздывала на урок», — пояснили в ГИБДД.

В результате аварии девочка была госпитализирована с множественными ушибленными ранами, травмой головы и переломом пальца руки.