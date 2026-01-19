В Нижнем Тагиле суд признал бывшего директора УК «УралГазСпецстрой» виновным в мошенничестве на полмиллиона рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора УК «УралГазСпецстрой» Максима К. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

«Максим К. обвинялся органом предварительного расследования в совершении мошенничества. Ему инкриминировалось то, что в период с начала апреля 2023 года по 26 апреля 2023 года он, будучи должностным лицом — директором ООО "УралГазСпецстрой", заключал договоры от имени общества с контрагентами, распоряжался денежными средствами общества и умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме 550 тысяч рублей, то есть в крупном размере», — рассказали АН «Между строк» в Дзержинском районном суде.

Мужчине назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием в доход государства 15% из заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.