В Нижнем Тагиле стартовала Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 300-летию Старого Демидовского завода

Сегодня, 25 сентября, в Нижнем Тагиле стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Индустриальное наследие России как объект изучения, сохранения и презентации: современные подходы и взгляд в будущее». Форум приурочен к 300-летию Старого Демидовского завода. Цель конференции — представить актуальный опыт изучения, сохранения и презентации индустриального наследия России, оценить наработки Нижнего Тагила как центра по изучению и сохранению индустриального наследия.

Конференция продлится до 26 сентября и станет площадкой для обмена опытом между специалистами в области истории, музейного дела, архитектуры, реставрации, археологии и архивных исследований. Участники обсудят современные подходы к изучению, сохранению и представлению индустриального наследия как важной части не только прошлого, но и будущего — как ресурса для развития культурной и городской среды.

Доктор исторических наук, доцент, заместитель директора Института истории и археологии УрО РАН, профессор кафедры истории России Уральского федерального университета Константин Бугров выступил с темой «Из первопроходцев – в отстающие? Парки индустриального наследия в современном мире и российская практика».

Он рассказал о музеефикации металлургических заводов в разных странах, а также отметил, что уникальность Нижнетагильского завода-музея заключается в том, что он был передан под охрану целиком, «как есть», с полным производственным циклом.

«Крупнейшие сопоставимые объекты, подвергшиеся рекультивации, — это фактически только доменные цеха. Увидеть музеефицированную мартеновскую печь с оборудованием я даже не знаю, где ещё можно в мире», — сказано в презентации спикера.

Решения, предложенные при музеефикации Нижнетагильского завода, были новаторскими: комплексный подход с последующим развитием индустриального ландшафтного парка. От сохранения отдельных зданий и сооружений — к ландшафтно-технологическому комплексу.

«У крупнейших городов России есть положительный опыт ревитализации индустриальных объектов в XXI столетии. Однако в городах “второго эшелона” дела обстоят по-другому. За последние десятилетия утрачены доменные цеха в Алапаевске, Верхней Синячихе, Чусовом, промышленная площадка в Верхней Салде, мартеновский цех в Кушве. Бездействуют охраняемые домны в Белорецке и Нижней Салде. Россия — особенно за пределами крупнейших городов — остро нуждается в специализированной программе изучения и ревитализации индустриального наследия», — рассказал Константин Бугров.

Посмотреть прямую трансляцию или запись конференции можно в официальных соцсетях музея-заповедника «Горнозаводской Урал».