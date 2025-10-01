В Нижнем Тагиле стартовал пятый сезон «IT-академии» ЕВРАЗа

В Нижнем Тагиле стартовал пятый сезон проекта «IT-академия», реализуемого при поддержке ЕВРАЗа. Открытие нового сезона академии, предоставляющей возможность ученикам 9-11-х классов получить необходимые навыки и практический опыт для последующей работы в сфере IT-технологий, состоялось в центре «Мой бизнес». В этом сезоне на реализацию программы ЕВРАЗ выделил 856 тысяч рублей.

На протяжении этого учебного года школьники будут встречаться дважды в неделю, чтобы осваивать науку программирования и готовиться к реальным задачам, которые требуется решать предприятиям Свердловской области уже сейчас.

«Пятый сезон фактически юбилейный. Когда мы задумывали этот проект, его поддержал ЕВРАЗ, и сейчас он взлетел. Для программистов и в целом для айтишников сегодня предоставляются очень большие возможности. Мне нравится эта программа тем, что её делает молодёжь, парни, которые сами не так давно вышли из-за студенческой скамьи и на простом, доступном языке рассказывают то, что постигали сами», — поделился директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

В этом учебном году студенты академии будут заниматься по двум новым программам: «Unreal Engine-разработчик» и «Разработка мобильных приложений на Flutter».

«На сегодняшний день Unreal Engine — это мощнейший инструмент для визуализации, для создания компьютерной графики при разработке игр, визуализации архитектуры, интерьера, экстерьера. Особенность нашего курса в том, что мы начинаем изучение с основ 3D-моделирования. Мы будем разбирать, как это всё устроено, от первого полигона до полноценных проектов, например, производственных помещений, чтобы понимать, как с ними взаимодействовать», — рассказал преподаватель направления «Unreal Engine-разработчик» Павел Смирнов.

По окончании курса школьники представят свои проекты, которые будут оцениваться опытными программистами. Лучшие студенты академии получат шанс на бесплатное обучение в ведущих вузах страны, а также трудоустройство в крупных IT-компаниях, где смогут применить полученные знания на практике уже во время учёбы.