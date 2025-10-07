В Нижнем Тагиле сбили велокурьера на пешеходном переходе

Накануне, 6 октября, около дома № 59 на проспекте Вагоностроителей произошло ДТП, в котором пострадал 17-летний велосипедист.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Lada 2107, двигаясь со стороны улицы Зари в сторону улицы Ильича, сбил 17-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Стаж вождения водителя составляет 1 год, за 2025 год он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пять раз. На момент аварии молодой человек находился в автомобиле один, был трезв и пристёгнут ремнём безопасности. Основная причина ДТП будет установлена позже по результатам дознания.

По факту случившегося в отношении водителя были составлены административные протоколы по ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством со световыми приборами, не отвечающими требованиям), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие действующего полиса ОСАГО), ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (отсутствие знака аварийной остановки) и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена), а в отношении велосипедиста вынесено определение по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ за пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешившись.

В ГАИ отметили, что на месте ДТП не было искусственной неровности в районе пешеходного перехода, находящегося вблизи учреждения дополнительного образования, а также был установлен посторонний знак «Дорожные работы». В связи с выявленными нарушениями обслуживающей организации выдано предписание.