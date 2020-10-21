В Нижнем Тагиле санаторий-профилакторий «Сосновый бор» снова перепрофилируют под обсерватор для лечения коронавирусных больных

Из-за серьёзного всплеска заболеваемости коронавирусом нижнетагильский санаторий-профилакторий «Сосновый бор» снова перепрофилируют под обсерватор для лечения больных COVID-19. В муниципальном учреждении будут размещать уральцев, которые переносят новую коронавирусную инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила. Директору оздоровительного центра Наталье Логуновой поручено подготовить «Сосновый бор» к приёму пациентов.

«В целях подготовки развёртывания на базе санатория-профилактория “Сосновый бор” мест для временного пребывания пациентов с лёгким и бессимптомным течением коронавируса, администрация Нижнего Тагила постановляет: приостановить с 23 октября деятельность учреждения по оказанию услуг санаторно-курортного лечения граждан пенсионного возраста. В случае принятия решения об открытии мест в оздоровительном центре, обеспечить готовность учреждения к приёму пациентов с 26 октября», – говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

В документе также отмечается необходимость осуществления выплат тем сотрудникам, которые в период работы «Соснового бора» как обсерватор окажутся невостребованными. Они будут делаться за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В период первой волны коронавируса санаторий-профилакторий уже принимал пациентов с лёгким течением коронавируса, а также контактников. Сейчас в качестве обсерватора работает и санаторий «Руш». В конце сентября сообщалось, что его коечный фонд заполнен уже на 95%. Не хватает мест в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила, и Серов. Для снижения нагрузки на горбольницу № 1 на Вагонке, куда сегодня везут больных с ОРВИ, пневмониями и подозрением на коронавирус, организовали обследования лёгких в других медучреждениях города.