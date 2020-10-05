Из-за переполненности инфекционной больницы Нижнего Тагила заражённых коронавирусом на скорых перевозят в Сысерть

Больных коронавирусной инфекцией из Нижнего Тагила теперь будут переводить за 180 км от города — в Центральную городскую больницу Сысерти. Об этом АН «Между строк» сообщили в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

«Так как наш стационар ориентирован на госпитализацию и лечение пациентов с ОРВИ и пневмониями, при получении положительных результатов мазков на COVID-19 пациентов переводят в инфекционную больницу. На данный момент коечный фонд инфекционной больницы почти занят. Поэтому в первую очередь туда госпитализируют пациентов с тяжёлой формой течения болезни, а остальных направляют на лечение в Сысерть», — говорят в медучреждении.

При этом медики уточняют, что любая госпитализация производится только с согласия пациента: он может отказаться от госпитализации и проходить лечение амбулаторно под наблюдением участкового врача-терапевта.

«На данный момент планируется открытие дополнительного коечного фонда в санатории “Руш” и в психиатрической больнице», — добавили в ЦГБ № 1.

По данным АН «Между строк», доставка и передача пациента из Нижнего Тагила в Сысерть может занимать у «коронавирусной» бригады до 9 часов.