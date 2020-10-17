В Нижнем Тагиле для снижения нагрузки на ЦГБ № 1 организовали обследования лёгких ещё в трёх медучреждениях. Больных будут возить автобусами

В Нижнем Тагиле для снижения нагрузки на горбольницу № 1 на Вагонке, куда сегодня везут больных с ОРВИ, пневмониями и подозрением на коронавирус, организовали обследования лёгких в других медучреждениях города. Это инфекционная и Демидовская больницы, а также горбольница № 4. Пациентов доставляют в учреждения на двух специальных автобусах. По итогам обследований принимаются решения об их госпитализации.

Введённые меры должны помочь снизить нагрузку на приёмное отделение ЦГБ № 1 и уменьшить очереди людей, которым приходится ждать обследования лёгких в течение суток. Так считают в Минздраве Свердловской области. Сегодня его руководитель Андрей Карлов обсудил наболевший вопрос с главврачами тагильских лечебных учреждений. Рабочая встреча прошла в горбольнице № 4.

«На встрече обсуждались актуальные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в условиях стационара, закупки дополнительного диагностического оборудования, в том числе и КТ, другие организационные вопросы», – написал у себя на странице в Facebook пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков.

Стало также известно, что по решению министра в среду, 14 октября, в ЦГБ № 1 на Вагонке был направлен антикризисный управляющий. Он переформатировал схему маршрутизации больных, что позволило снизить время ожидания для диагностики и упорядочило прохождение лечения пациентов с COVID-19 из Горнозаводского округа.

«Больных с диагнозом КТ1 направляют на амбулаторное лечение под наблюдением участкового терапевта. Больные с КТ2 и КТ3 госпитализируются в стационар ГБ № 1 до получения результатов мазков на COVID-19. Для высвобождения коечного фонда больницы, стабильных пациентов с положительным результатом на COVID-19 с лёгким течением болезни на автобусах перенаправляют в санаторий “Руш” и психиатрическую больницу № 7. Пациентов со средней и тяжёлой степенью тяжести перевозят спецавтотранспортом в инфекционную больницу города», – добавил Шестаков.

В конце сентября сообщалось, что коечный фонд санатория «Руш» заполнен уже на 95%. Сейчас не хватает мест также в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила, и Серов. Из-за стремительного распространения новой инфекции, гриппа и ОРВИ количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи увеличили до 10.