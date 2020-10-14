«Старушка сидела в очереди с 7 по 9 октября». В ЦГБ №1 Нижнего Тагила люди вновь сутками ждут своей очереди на КТ (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила в соцсетях жалуются на огромные очереди в ЦГБ №1 на Вагонке. Десятки людей сутками ожидают обследования на компьютерном томографе (КТ). В паблике «Чёрный список Тагила» подписчица Ирина выложила видео, снятое в коридоре больницы. По её подсчётам, своей очереди в этот момент ждали более 150 человек.

Сама Ирина почувствовала недомогание 9 октября. После поликлиники её направили на КТ в ЦГБ №1, и ей пришлось провести там всю ночь.

«С одной стороны, врачи не виноваты в происходящем, это Минздрав всё сделал. Так они [врачи] хотя бы отпускали местных жителей домой на время, чтобы не создавать вот этого столпотворения, а потом бы люди к назначенному часу приезжали в больницу», —считает Ирина.

«Одна старушка сидела с 7-го по 9-е октября в очереди. Причём, она приехала из другого города Свердловской области», — говорит Ирина.

В больнице АН «Между строк» заявили о значительном росте числа пациентов в последние дни и напомнили, что аппарат КТ может обслуживать лишь 6 человек в час.

«К нам в приёмный покой поступает более 100 человек в сутки. Компьютерный томограф работает со скоростью 6 человек в час. Но дело не в нём, а в том, что количество пациентов сильно увеличилось. С очередями можно справиться в том случае, если заболевших станет меньше. Решить эту проблему могут сами граждане. Если люди снова начнут носить маски, ходить в перчатках, соблюдать дистанцию, то и пациентов в больнице много не будет. Профилактика — это лучший способ избежать любого заболевания», — говорит пресс-секретарь ЦГБ №1 Алёна Усатова.

В так называемую «первую волну» коронавируса ЦГБ №1 тоже не справлялась с нагрузкой — пациенты жаловались на очереди для обследования и нехватку свободных койко-мест, а также неудовлетворительные условия для лечения в больнице. Там в числе прочего периодически не работает единственный компьютерный томограф. В конце сентября депутаты Нижнетагильской гордумы решили попросить свердловского губернатора Евгения Куйвашева изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. В письме они отметили, что медучреждение также нуждается в новом оборудовании и медицинских кадрах.

Накануне стало известно, что в больницах Нижнего Тагила развернули более 200 дополнительных коек для больных COVID-19. Уровень заболеваемости в городе выше, чем средний показатель по области, заявили в облправительстве. В городе не хватает мест для госпитализации больных COVID-19, поэтому их теперь увозят в Сысерть и Серов. Из-за всплеска заболеваний гриппом, пневмониями и коронавирусом власти снова готовятся к ужесточению ограничительных мер.