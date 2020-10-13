В Нижнем Тагиле развернули дополнительно 220 коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Нижнего Тагила развернули более 200 дополнительных коек для больных COVID-19, сообщил сегодня, 13 октября, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. При этом чиновник уточнил, что уровень заболеваемости в городе выше, чем средний показатель по области.

«В Нижнем Тагиле заболеваемость действительно несколько выше, чем в среднем по области. Вчера мы эту проблему серьёзно обсуждали на специальном селекторе с главврачами. Чтобы снять напряжённость, мы открыли дополнительные койки в психбольнице № 7, в санатории "Руш" (было 130, теперь стало 250), и ещё в одной больнице дополнительно 100 коек открыли. На вчерашний вечер напряжённость была снята. Я надеюсь, что мы оперативно будем отслеживать ситуацию», — сообщил областной чиновник на брифинге.

За прошедшие сутки на территории Свердловской области было выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Нижнем Тагиле — 20. В городе не хватает мест для госпитализации больных COVID-19, поэтому их теперь увозят в Сысерть и Серов. Из-за всплеска заболеваний гриппом, пневмониями и коронавирусом власти снова готовятся к ужесточению ограничительных мер. Предприятиям Свердловской области уже рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционный режим.