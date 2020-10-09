Больных коронавирусом из Нижнего Тагила стали перевозить в Серов

Из-за резкого увеличения количества заражённых коронавирусной инфекцией теперь больных из Нижнего Тагила будут направлять в Серовскую городскую больницу. Информацию АН «Между строк» подтвердил пресс-секретарь медучреждения Олег Романов.

«Да, со вчерашнего дня стали к нам маршрутизировать пациентов из Нижнего Тагила. Потому что, насколько я понимаю, у вас мест уже нет. У нас недавно открылись дополнительные 95 коек, и вот на этих койках сейчас располагают больных, в том числе и тагильчан», — заявил Романов.

Как сообщают местные СМИ, ковидарий был развёрнут на базе родильного отделения больницы. По словам главврача Ивана Болтасева, 10 из 95 коек — это палаты интенсивной терапии. Министерством здравоохранения больнице дополнительно выделено 10 аппаратов ИВЛ, 10 мониторов для слежения за пациентами и 10 шприцевых дозаторов.

По данным АН «Между строк», дорога туда-обратно у инфекционной бригады может занимать до 10-11 часов с учётом времени передачи пациентов.

Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле в санатории «Руш» и психиатрической больнице № 7 оборудуют дополнительные 150 койко-мест для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, пневмониями и ОРВИ. Пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 стали перевозить в санаторий «Руш» с конца мая. Для этих целей в медучреждении было подготовлено 205 коек. В конце сентября сообщалось, что коечный фонд учреждения заполнен уже на 95%. Сейчас не хватает мест также в инфекционной больнице и ЦГБ № 1. Поэтому многих пациентов госпитализируют в Сысерть, за 180 км от Нижнего Тагила. Из-за стремительного распространения новой инфекции, гриппа и ОРВИ количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи увеличили до 10.