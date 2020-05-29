В Нижнем Тагиле из инфекционной больницы заражённых COVID-19 начали перевозить в санаторий «Руш» (ВИДЕО)

С 29 мая пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19, находящиеся в удовлетворительном состоянии, будут частично передислоцированы из городской инфекционной больницы Нижнего Тагила в санаторий «Руш». Как рассказали АН «Между строк» в региональном оперативном штабе, сегодня первых 20 больных автобусом доставили к новому месту лечения.

«Областной специализированный центр медицинской реабилитации санаторий “Руш” приказом Минздрава Свердловской области включён в перечень медорганизаций, коечный фонд которых перепрофилирован для оказания помощи пациентам с COVID-19. Для этих целей подготовлено 205 коек. Все необходимые силы и средства в центре реабилитации для этого есть. В больницу восстановительного лечения “Руш” действительно переводятся пациенты городской инфекционной больницы Нижнего Тагила в удовлетворительном состоянии, практически перед выпиской. Койки в инфекционной больнице освобождаются для пациентов с более тяжёлыми формами течения болезни», — пояснили в оперштабе.

Как видно на видео, которое удалось снять нашему журналисту, в автобусе с больными водитель и сопровождающий облачены в защитные костюмы. На остальных пассажирах надеты медицинские маски.

Напомним, тагильский санаторий «Руш» приказом регионального Минздрава от 15 мая вошёл в список медорганизаций, которые в случае необходимости в течение двух суток должны быть перепрофилированы для лечения больных пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее в Нижнем Тагиле перепрофилировали для госпитализации пациентов с ОРВИ и пневмонией стационар ЦГБ № 1.