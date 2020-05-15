В Нижнем Тагиле санаторий «Руш» перепрофилируют для лечения больных пневмониями и коронавирусом

Тагильский санаторий «Руш» вошёл в список медорганизаций, которые в случае необходимости в течение двух суток перепрофилируют для лечения больных пневмониями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Там смогут разместить 205 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Поэтому к «Рушу» не будут предъявляться жёсткие требования по обязательному оборудованию коек аппаратами ИВЛ и кислородной разводкой.

Список организаций, чей профиль планируется временно изменить, был опубликован сегодня Минздравом Свердловской области. В него вошли 14 учреждений в разных городах региона, в том числе в Екатеринбурге, Ирбите, Сысерти, Первоуральске. Ещё четыре организации привлекут к лечению коронавируса по согласованию. Среди них Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, а также «УГМК-Здоровье».

Дополнительный коечный фонд создали по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на случай ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости COVID-19. До 14 мая в регионе по плану министерства здравоохранения было развёрнуто 2897 коек, из которых 2028 имеют кислородную разводку, 1013 обеспечены аппаратами ИВЛ. Сейчас количество коек доведено до 5838.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле перепрофилировали для госпитализации пациентов с ОРВИ и пневмонией стационар ЦГБ № 1.