ЦГБ № 1 Нижнего Тагила перепрофилируют для госпитализации больных ОРВИ и пневмонией

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции стационар ЦГБ № 1 будет перепрофилирован для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе, сообщает пресс-служба медучреждения. В случае выявления признаков вирусной пневмонии больные будут переведены в инфекционную больницу.

«Для избежания возможного риска инфицирования больных, которые сейчас находятся на лечении в стационаре, часть пациентов по состоянию здоровья выпишут домой, остальные будут перенаправлены в другие больницы. На данный период будет изменена маршрутизация, экстренная медицинская помощь пациентам будет оказываться в ЦГБ № 4 и Демидовской городской больнице», — поясняют в ЦГБ № 1.

В связи с перепрофилированием стационара медучреждения часть персонала по личным заявлениям останется работать на прежнем месте, остальные сотрудники будут трудоустроены на это время в другие медицинские учреждения города. Часть персонала по личному желанию будет находиться в тарифном оплачиваемом отпуске.

Руководство ЦГБ № 1 просит граждан и пациентов сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к вводимым мерам.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».