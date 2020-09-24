Депутаты Нижнего Тагила попросят губернатора Куйвашева выделить деньги на ремонт горбольницы №1, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус

Депутаты Нижнетагильской гордумы попросят свердловского губернатора Евгения Куйвашева изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. Сегодня в медучреждении лечат больных пневмонией и ОРВИ, туда же привозят для проверки на томографе пациентов с подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа. При этом больница давно нуждается в ремонте, а также в новом оборудовании и медицинских кадрах.

Решение о направлении главе региона обращения было принято гордумой сегодня, 24 сентября. О проблемах в медучреждении на Вагонке депутатам рассказал его руководитель, главный врач Олег Николаев.

«В связи с нахождением в большинстве отделений больницы инфекционных больных она нуждается в серьёзной дезинфекции. Часть отделений — в капремонте. Остро стоит вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. Сейчас укомплектованность врачами составляет 63,2%, средним медперсоналом — 86%, младшим медперсоналом — 33%. Также возникает вопрос об оснащении оборудованием, специализированной мебелью», — говорится в обращении депутатов Нижнетагильской гордумы.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться посты и публикации о том, что врачи и медперсонал учреждения не справляются со своими обязанностями в полном объёме. В частности, пациенты жаловались на очереди на процедуры, нехватку свободных мест и плохое питание.