В первой горбольнице Нижнего Тагила починили единственный компьютерный томограф

Единственный компьютерный томограф в горбольнице № 1 на Вагонке, куда привозят пациентов с ОРВИ, пневмонией, а также подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа, починили. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе медицинской организации. Напомним, аппарат сломался в конце прошлой рабочей недели, отремонтировать сразу его не смогли из-за отсутствия некоторых запчастей. Пришлось ждать их поступления в Нижний Тагил.

«Мы начали сегодня работать в тестовом режиме, после ремонта. Если сегодня всё будет хорошо, с завтрашнего дня начинаем работу в прежнем режиме», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЦГБ № 1.

В тот период, пока не работал томограф, пациенты при приёме проходили рентгенодиагностику.

Сегодня все поступающие в больницу обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если результат положительный, то пациента отправляют в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Там теперь тоже можно сделать томографию.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться публикации о том, что учреждение не справляется с нагрузкой — в частности, пациенты жаловались на очереди для обследования и нехватку свободных койко-мест.

Неделю назад, 24 сентября, депутаты Нижнетагильской гордумы решили попросить свердловского губернатора Евгения Куйвашева изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. В письме они отметили, что медучреждение также нуждается в новом оборудовании и медицинских кадрах. О содействии в решении наболевших вопросов народных избранников попросил сам главврач ЦГБ №1.