В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 сломался единственный томограф для диагностики пневмонии. Его отремонтируют только на следующей неделе

В горбольнице № 1 на Вагонке, куда привозят пациентов с ОРВИ, пневмонией, а также подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа, сломался единственный томограф. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе медучреждения. Там также уточнили, что аппарат сделают только на следующей неделе.

«На данный момент компьютерный томограф находится на ремонте. Ожидаются запчасти. Восстановление работы планируется в начале следующей недели. Сейчас при приёме пациенты проходят рентгенодиагностику», — уточнили в пресс-службе ЦГБ № 1.

По информации ИА «Все новости», сегодня поступающие в больницу сдают обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат положительный, то пациента отправляют в инфекционную больницу Нижнего Тагила. Там теперь тоже можно сделать томографию.

Ранее сегодня депутаты Нижнетагильской гордумы попросили свердловского губернатора Евгения Куйвашева изыскать деньги на капремонт горбольницы № 1 в 2020–2021 годах. В письме они отметили, что медучреждение также нуждается в новом оборудовании и медицинских кадрах.

Напомним, в середине апреля стало известно, что ЦГБ № 1 будет перепрофилирована для госпитализации пациентов с тяжёлыми и среднетяжёлыми формами ОРВИ и пневмониями, проживающих в Нижнем Тагиле и Горнозаводском управленческом округе. С ростом числа инфицированных COVID-19 в соцсетях и СМИ всё чаще стали появляться публикации о том, что учреждение не справляется с нагрузкой — в частности, пациенты жаловались на очереди для обследования и нехватку свободных койко-мест.