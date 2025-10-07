В Нижнем Тагиле родители заплатят 300 тысяч рублей за то, что их сын-подросток сломал руку школьнику

В Нижнем Тагиле в октябре 2024 года ученики 7-го класса играли в снежки около здания школы, когда к ним подошёл восьмиклассник и напал на одного из ребят. Сначала парень просто толкал подростка, а потом подбежал сзади, обхватил его двумя руками, поднял и перекинул через плечо, и затем прыгнул сверху. В результате такого нападения семиклассник получил сложный перелом правой руки и был госпитализирован. Впоследствии он проходил длительное лечение и реабилитацию.

По факту произошедшего прокуратура провела проверку и обратилась в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с требованием взыскать с родителей напавшего подростка компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск и взыскал с родителей мальчика 300 тысяч рублей. Отец подростка подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение суда, так как, по его мнению, ответственность за случившееся должна нести школа. Однако апелляционная инстанция отметила, что, несмотря на то, что инцидент произошёл на территории школы, потерпевшие вправе требовать возмещения вреда с законных представителей несовершеннолетнего виновника.

Решение суда вступило в законную силу.