В Нижнем Тагиле разыскивают 42-летнего Евгения Вуколова

В Нижнем Тагиле разыскивается 42-летний Евгений Вуколов, местонахождение которого неизвестно с 19 сентября. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина перенёс инсульт, после которого передвигается с тростью и может нуждаться в медицинской помощи. Евгений проживает в Алтайском микрорайоне на Вагонке. Родственников в Нижнем Тагиле у него нет, а связь с родными он поддерживал по телефону, однако из дома вышел без телефона.

Согласно информации из ориентировки, пропавший худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые, рост около 165 см. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрные джинсы и красные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел мужчину, сообщить информацию на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.