В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили женщину

Накануне, 15 января, около 17:00 на Вые произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила,​ 31-летний водитель Chevrolet Lacetti у дома № 31 по улице Выйская сбил 51-летняя женщину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ​Демидовскую городскую больницу № 2.

«Автоинспекторы установили, что автомобилем управлял мужчина, местный житель со стажем управления транспортным средством категории “В” 12 лет.​ В течение 2025 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Инспекторами ДПС проведена процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, трезв. В момент ДТП в автомобиле находились водитель и пассажир, пристёгнутые ремнями безопасности. По факту случившегося водитель пояснил, что ехал по левой полосе своего направления, увидел, что автомобиль в правой полосе остановился, чтобы пропустить пешехода, стал применять торможение, но остановиться не смог, так как было скользко, в результате чего произошёл наезд», — рассказали в дорожной полиции.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, установлены личности участников. Основная причина ДТП будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято процессуальное решение.