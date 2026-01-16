В Нижнем Тагиле в ДТП на Малой Кушве пострадали два человека

Утром 16 января в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали два человека.

Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции, около 7:40 52-летний водитель «Волги» двигался по улице Фестивальной со стороны улицы Кулибина. Перестраиваясь из правой полосы в левую, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Colt под управлением 68-летнего мужчины, двигавшегося в сторону улицы Кушвинской.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы медиками скорой помощи.