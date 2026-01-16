«Кумовство, отсутствие контроля, произвол прокатных организаций». Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассказал АН «Между строк» о трёх главных проблемах современного российского кино 

На днях известный актёр, Народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выступил на заседании комитета, посвящённого состоянию российского кинематографа, где подверг резкой критике систему отбора съёмочных проектов для госфинансирования и работу прокатных организаций. Мы обратились к Дмитрию Анатольевичу с просьбой прокомментировать свою позицию.

«Проблема почти полного отсутствия в России качественного полнометражного кино — комплексная, на мой взгляд. Она состоит из трёх частей. Первая — способ финансирования (на что и почему дают), вторая — практически полное отсутствие контроля (нет механизмов и критериев оценки), третья — произвол прокатных организаций», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Певцов.

По его словам, система распределения бюджетных средств на производство фильмов, на сегодня, оставляет желать лучшего.

«Как действующий член экспертного совета при Министерстве культуры РФ по заявкам на финансирование «семейного» кино (для детей и юношества), ответственно заявляю, что при распределении бюджетных средств на производство фильмов до сих пор имеют место кумовство и ангажированность. Я это вижу и по “результатам” работы экспертного совета и по многочисленным жалобам кино-продюсеров и режиссёров, пытающихся найти деньги на проекты», — отметил Дмитрий Певцов.

Он добавил, что какие-то действительно талантливые проекты, всё-таки, получают финансирование, правда, «по остаточному принципу».

«Но эти проекты зачастую остаются невидимыми, ибо их прокатная история, мягко говоря, печальна. Самое печальное, на мой взгляд, это то, что ни Минкульт, ни Фонд кино не контролируют качество фильмов, на которые потрачены бюджетные деньги. Да и задачу такую государство ни Минкульту, ни Фонду кино не ставит. А для тех, кто эти фильмы производит (и прокатывает) — главный приоритет — коммерческий успех. Ну и, чтобы содержание фильма не попало под действие УК РФ. Вот и вся проверка качества при получении прокатного удостоверения. Так что, получается, что содержание нашего кино регулируется только рынком, который, как известно, не ориентируется ни на мораль, ни на нравственность, ни на наши традиционные человеческие ценности. Отсюда и результат — настоящих, хороших, сделанных с любовью фильмов катастрофически мало, а те, что появляются, до зрителя не доходят», — считает Дмитрий Певцов.