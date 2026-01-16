В Нижнем Тагиле в результате столкновения двух автомобилей полуторагодовалый ребёнок вылетел из окна машины на проезжую часть

Накануне, 15 января, около 19:10 в Нижнем Тагиле у дома № 28/2 на Восточном шоссе произошло ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в городской Госавтоинспекции, 24-летняя девушка на автомобиле Nissan Micra, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Subaru Legacy Outback под управлением 34-летнего мужчины. В результате аварии пострадала полуторагодовалая девочка — пассажир автомобиля Nissan Micra. Ребёнок вылетел с заднего пассажирского сиденья через разбитое стекло автомобиля на проезжую часть.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что девочка перевозилась в нарушение ПДД без детского удерживающего устройства и не была зафиксирована ремнями безопасности. Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован в Детскую городскую больницу.

«Водителем Nissan Micra оказалась 24-летняя местная жительница, мать пострадавшей девочки, которая имеет стаж управления менее одного года и к административной ответственности не привлекалась. 34-летний водитель Subaru Legacy Outback — тоже местный житель, имеющий стаж вождения 15 лет, в течение 2025 года к административной ответственности привлекался 21 раз», — говорится в сообщении ГАИ.

В отношении водителя Nissan Micra вынесены определения о возбуждении административного расследования по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД).

Также на месте ДТП работали сотрудники дорожного надзора, которые выявили гололёд на проезжей части и снег на бортовом камне. Обслуживающей организации выдано представление об устранении недостатков.

Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место происшествия, проведены все необходимые процессуальные действия, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.