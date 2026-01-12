В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС устроили погоню за водителем без прав

В Нижнем Тагиле 11 января сотрудники ДПС задержали водителя без прав, который пытался скрыться на автомобиле. Во время дежурства инспекторы заметили автомобиль Chevrolet Lanos. Они подали водителю сигнал остановиться с помощью громкоговорителя, но он проигнорировал требования.

«Нарушитель предпринял попытку скрыться, совершив опасный манёвр: он начал движение задним ходом, после чего развернулся и, увеличив скорость, попытался скрыться. Патрульный автомобиль с включенной сигнально-громкоговорящей установкой осуществил преследование. Транспортное средство было принудительно остановлено в районе дома № 10 на улице 7-й Квартал (Северный посёлок)», — рассказали подробности в пресс-службе управления ГАИ по Свердловской области.

Проверка показала, что за рулём находился местный житель 1989 года рождения, который никогда не получал водительского удостоверения. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства).

Автомобиль отправили на специализированную стоянку. Водителю грозят крупные штрафы.