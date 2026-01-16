Сегодня, 16 января, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу о взрыве на НТМК. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал виновным газовщика доменной печи 7 разряда участка газового хозяйства доменного цеха комбината в совершении преступления по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что 10 сентября 2024 года в период с 9:30 до 10:58 газовщик доменной печи, находясь в помещении пульта управления доменной печью № 6 НТМК совместно с бригадой, состоящей из четырёх человек, выполнял пробный пуск установки для подачи природного газа в смеси с кислородом в доменной печи (далее – УГКС), отдавая соответствующие команды с пульта управления по заданию членов бригады, которые находились на площадке УГКС. Находясь в помещении пульта управления доменной печью, в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в отсутствие задания от членов бригады на пуск в работу УГКС в режиме подачи кислорода, обвиняемый не проверил перед запуском исходное состояние запорной арматуры, в частности ручных поворотных затворов, и с пульта управления отдал команду на запуск УГКС», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Действия мужчины повлекли нарушение подачи технологических газов в смеситель УГКС и привели к образованию взрывоопасной смеси природного газа и кислорода на участке трубопровода с последующим инициированием горения. Это привело к пожару, в результате которого один из членов бригады получил травмы, повлекшие смерть на месте происшествия, а ещё один сотрудник получил серьёзные термические ожоги и термоингаляционное повреждение дыхательных путей, квалифицированные экспертами как причинившие тяжкий вред его здоровью.

В суде подсудимый свою вину не признал, считая, что им не было допущено нарушений.

Суд назначил доменщику наказание в виде трёх лет лишения свободы. На основании ст. 53.1 УК РФ суд заменил лишение свободы на три года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и с запретом заниматься деятельностью на опасных производственных объектах в течение двух лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.