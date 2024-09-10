На НТМК погиб рабочий

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с травмированием работников Нижнетагильского металлургического комбината.

«По предварительной информации, сегодня, 10 сентября 2024 года, около 11:10 в цехе № 6 произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия — газовщике доменной печи, 1979 г.р., ещё трое — газовщик доменной печи, 1967 г.р., мастер производственного участка, 1965 г.р., слесарь, 1980 г.р., — получили травмы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии.

«Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошёл выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, ещё три сотрудника госпитализированы с ожогами. На комбинате создана комиссия для расследования происшествия. Комбинат окажет необходимую помощь родным погибшего и возьмёт на себя расходы на лечение пострадавших. Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.