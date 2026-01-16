Минпромторг переводит госкорпорации на безлюдное производство

Минпромторг РФ поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на полностью автоматизированные производства без участия человека.

«Это один из элементов повышения производительности. У каждой корпорации есть планы по повышению производительности труда, и это один из магистральных элементов», — отметил в беседе с «Ведомостями» глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», уже заканчивает первую очередь роботизации на заводе в Рудневе, вторая очередь завершится в 2027 году.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что компания стремится максимально роботизировать процесс, в структуре корпорации уже действует высокоавтоматизированное производство на КамАЗе.

Напомним, в апреле 2023 года тогдашний глава Свердловской области Евгений Куйвашев на годовом собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое прошло в Нижнем Тагиле, сообщил, что предприятиям региона не хватает 15 тысяч рабочих кадров.