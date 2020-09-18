В Нижнем Тагиле появилась памятная доска в честь Героя Советского Союза Анатолия Селезнёва

Сегодня на фасаде дома № 28 по проспекту Ленина появилась мемориальная доска, посвящённая памяти участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Анатолия Петровича Селезнёва. На открытие памятной доски пришли чиновники, общественники и 71-летняя племянница героя Лариса Селезнёва, пишет «Тагильский рабочий».

«Мы продолжаем увековечивать память наших земляков, людей уникального поколения. Наверное, найдутся те, кто будет проходить мимо и обязательно обратит внимание на памятную доску Героя Советского Союза Анатолия Селезнёва. Рождённые после революции, им досталась, по сути, разрушенная полностью страна, потом Великая Отечественная война, а затем вновь восстановление страны. Однако они прошли свой путь с честью и достигли высот. Да, имя Анатолия Петровича Селезнёва не гремит в мире, но его должны знать тагильчане, подрастающее поколение», — сказал на торжественной церемонии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Анатолий Селезнёв родился 29 января 1923 года в деревне Ярушниковы Кировской области. С 1936 года жил в Нижнем Тагиле, закончил девять классов в школе № 32. В январе 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В том же году он окончил Камышловское военное училище. С февраля 1944 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, командовал взводом 766-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР.

27 июня 1944 года взвод Селезнёва в числе первых переправился через реку Ола в районе села Микуличи Бобруйского района и принял участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, уничтожив автомашину и около взвода вражеских солдат и офицеров, а также захватив обоз. 3 июля 1944 года в бою за деревню Узляны Руденского района Селезнёв заменил собой выбывшего из строя командира роты. Под его руководством рота отразила шесть немецких контратак, Селезнёв лично уничтожил более 20 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенант Анатолий Селезнёв был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1947 году в звании капитана Селезнёв вернулся в Нижний Тагил. После окончания Свердловского юридического института работал судьёй, адвокатом, юрисконсультом. Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны первой степени, рядом медалей.

«Наш Петрович, так звали мы его в своих кругах. Этот человек прожил интересную и насыщенную жизнь. За полтора года, которые он служил в действующей армии, был награждён тремя орденами. Получил серьёзную травму, остался без ноги. Анатолий Петрович был невероятно скромным и добрым человеком, стеснялся носить свою “Золотую Звезду”. 14 лет отработал судьёй в Ленинском районном суде. В его судейской характеристике было указано, что имел слишком много мягких приговоров. Как раз свою мягкость и человечность он смог реализовать в адвокатуре. Он был примером для нас для всех. Мы учились на его опыте. Мог похвалить, подсказать, пожурить, поругать. Умер тоже, как солдат, на боевом суде, выступая в прениях в Пригородном суде», — рассказал председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Анатолий Петрович скончался 19 октября 1993 года. Похоронен на Голокаменском кладбище Нижнего Тагила.